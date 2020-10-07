Наздоганяємо Sotheby's: полотна українських художників вперше виставили на Prozorro

Наздоганяємо Sotheby's: полотна українських художників вперше виставили на Prozorro

Укрінформ
На торговому майданчику Prozorro.Продажі вперше виставлено полотна українських художників.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті майданчика.

"Наздоганяємо Sotheby's? Вперше на аукціони Prozorro.Продажі виставили надзвичайні полотна українських художників: "Хутір" Сергія Васильківського та "Дівчина в білому костюмі" Лазаря Воловика", - зазначили в Prozorro.Продажі.

Започаткували цей проєкт Національна Електронна Біржа і Міжнародний фонд "Імперія мистецтв".

Як зазначила генеральний директор Фонду Юлія Коломієць, прозора система електронних аукціонів обрана не просто так.

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"Через Prozorro.Продажі вже реалізовано лотів на суму 30 млрд грн, а участь у торгах взяли більше 22 тисяч осіб. Крім того, ми бачимо, що саме у цій системі є гарна конкуренція, яка відповідно впливає на ціну продажу. Впевнені, що на прозорому аукціоні державного значення нам вдасться продати ці твори мистецтва за найкращою ціною"", - зазначила вона.

Prozorro.Продажі - це державне підприємство, яке адмініструє електронну систему аукціонів, призначену для продажу державного майна. На відміну від майданчика Prozorro, який спеціалізується на електронних закупівлях, спеціалізація Prozorro.Продажі - електронні продажі.

Щоб взяти участь, покупець має зареєструватися на будь-якому із підключених до системи Майданчиків. Інформація про оголошені електронні торги ідентична на всіх Майданчиках.

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Національна електронна біржа працює на українському ринку електронних торгів з 2014 року і є його лідером.

НЕБ надає комплексні послуги від підбору об'єкта, його вивчення та планування стратегії участі в аукціоні.

Сергій Васильківський – видатний український художник-пейзажист кінця ХІХ початку ХХ століть (1854-1917 рр.). З майже 3000 картин, які Васильківський написав і заповів Україні, основна маса була знищена або загублена в роки Другої світової війни.

Лазар Воловик - одним з типових представників Паризької школи, який народився в м. Кременчук Полтавської області та вже з 19 років жив в Парижі (1902 -1977 рр.). Працював пліч-о-пліч з такими майстрами, як Марк Шагал, Осип Цадкін, Хаїм Сутін в паризькому "Ля рюш". Посмертно його роботи були представлені на багатьох виставках: в музеї Жакмар-Андре, у Великому палаці, de la Rose-Croix. Епіграфом до всього життя, а головне до мистецтва художника може бути поставлена його фраза: "Я жив так, як я хотів!".

Фото: prozorro.sale

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