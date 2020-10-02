В Україні 27 в'язниць продадуть через ProZorro

В Україні налічується 27 законсервованих в'язниць, які не використовуються останні два роки, тому їх виставлять на продаж.

Про це в програмі "Офіційна розмова" на телеканалі «Дім» сказала заступник міністра юстиції Олена Висоцька, передає Укрінформ.

Зокрема, за її словами, визначено список в'язниць, в яких вже більше ніж два роки не утримуються засуджені, а персонал зведено до мінімуму - охорони й адміністрації.

"Так, у нас є законсервовані установи. Їх 27, є абсолютно чіткий перелік. Вони не використовуються нашою системою останні два роки. Ми з них почали. Перший найближчий об'єкт був біля Києва, в м. Ірпінь. Друга - ми визначили, що це буде, напевно, цікавий для інвесторів об'єкт - установа у Львові. І один - в Одесі", - повідомила вона, не уточнивши деталі.

На запитання про те, чи підуть з молотка в рамках приватизації об'єкти інфраструктури пенітенціарної системи, заступник міністра відповіла, що з цього питання міністерство співпрацює з Фондом держмайна, а продаж проходитиме через ProZorro.

"Ми співпрацюємо з Фондом держмайна за цією процедурою. Ми збираємо повний пакет документів і передаємо до фонду. Він оголошує прозорі торги через ProZorro, і таким чином буде визначено покупця, за найкращою ціною, звісно. Частина коштів піде нам, як держателю балансу цієї системи, - балансова вартість майна. Надлишок піде в держбюджет. І це буде вперше, коли сама система такого роду наповнює держбюджет", - зауважила Висоцька.

Як повідомлялося, перший подібний об'єкт, який Мін'юст виставив на продаж, - Ірпінський виправний центр (№ 132), розташований в центрі смт Коцюбинське за 14 км від Києва. Останніх засуджених звідти перевели до іншого виправного центру в серпні 2019 року.