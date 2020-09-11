Дві тюрми на всю Україну: у Мін’юсті пояснили заяву Малюськи

Міністерство юстиції ініціює закон про альтернативні види покарань, яким пропонується змінити низку статей Кримінального кодексу, щоб пробаційний нагляд міг бути як основним, так і додатковим видом покарання.

Про це сказала заступниця міністра юстиції Олена Висоцька в інтерв'ю Укрінформу.

«Коли міністр говорить про 2 тюрми на всю Україну, то ідеться про далеку перспективу. Ми ініціюємо закон про альтернативні види покарань, яким пропонуємо змінити низку статей Кримінального кодексу, щоб пробаційний нагляд міг бути як основним, так і додатковим видом покарання», - сказала Висоцька.

Вона розповіла, що наразі в Україні 52 тисячі ув’язнених і засуджених осіб, із яких 30 тисяч утримуються у тюрмах, і майже 20 тисяч – у СІЗО.

«Уявіть собі, ці 20 тисяч ув’язнених на сьогодні перебувають у 30 слідчих ізоляторах, які є в кожній області. Це застарілі будівлі, зазвичай, у центрі міста, які легше знести і побудувати нові, аніж ремонтувати. А в них перебувають люди, вина яких у вчиненні злочину ще не встановлена. Тюрем у нас набагато більше – діючих майже 100, де перебувають 30 тисяч засуджених. Просто скоротити кількість тюрем відповідно до точної кількості засуджених неможливо, бо є різні режими утримання: неповнолітніх, жінок, вперше засуджених, особливо небезпечних осіб, довічників тощо», - сказала заступниця міністра юстиції.

Як зауважила Висоцька, потрібно оптимізувати систему, «тож зараз відбуваються перевезення засуджених із законсервованих тюрем до діючих».

«Ми не будемо наповнювати на 90 або 100% кожну тюрму, залишимо люфт до 30%. Думаю, наступного року ще оптимізуємо 8 чи 10 установ таким чином», - сказала урядовець.

Вона спрогнозувала, що після таких оптимізацій залишиться, наприклад, близько 50 тюрем.

Висоцька також нагадала, що в Україні уже закрито 27 установ виконання покарань, і ще 8 – закриті цього року.

За її словами, держава на утримування таких установ витрачає великі кошти.

«Утримування недіючої закритої установи виконання покарань обходиться державі в суму від 3 до 5 мільйонів гривень у рік, залежно від території, системи опалення, електрики, кількості працівників, які в ній залишилися», - зауважила Висоцька.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство юстиції України на початку серпня анонсували великий розпродаж тюрем. Наразі відомо про підготовку до продажу трьох «лотів» – «Ірпінського виправного центру № 132», Південної виправної колонії № 51 та Львівської виправної колонії № 48, проте жоден із них на торги ще не виставлений.

Раніше міністр юстиції Денис Малюська сказав, що, на його думку, в Україні потрібно залишити лише дві в'язниці, не рахуючи СІЗО.