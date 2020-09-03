Малюська про справу Суркіси vs Приват: Один з найбільших зашкварів у історії судової влади

Рішення Печерського районного суду Києва задовольнити позов шести британських компаній, пов’язаних із родиною бізнесменів Ігоря та Григорія Суркісів проти ПриватБанку на майже 9 мільярдів є одним з найбільших зашкварів у історії судової влади України.

Про це у своєму Facebook написав міністр юстиції України Денис Малюська.

"Один з найбільших зашкварів у історії судової влади України відбувся сьогодні у Печерському суді у виконанні судді Вовка" — написав Малюська.

Він зауважив, що суд стягнув гроші з державного банку без розгляду справи по суті.

"Без встановлення того, чи дійсно ці кошти ПриватБанк винен. Без встановлення того, чи не сплила давність. Без встановлення будь-яких фактів у справі. Впевнений, справедливість у справі буде відновлено. Але як після цього відновлювати довіру до судів?", — риторично записав міністр.

Як раніше повідомляло агентство, Печерський районний суд Києва вирішив стягнути з державного ПриватБанку $350 мільйонів на користь компаній братів Суркісів. В Міністерстві фінансів заявили, що оскаржуватимуть це рішення в апеляції.