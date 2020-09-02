НБУ про справу Суркіси vs ПриватБанк: Фінансова стабільність буде збережена

Національний банк продовжить захищати законність рішень про націоналізацію ПриватБанку та докладе всіх зусиль для того, щоб зберегти фінансову стабільність і не допустити втрати коштів платників податків.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у заяві фінрегулятора щодо рішення Печерського районного суду Києва стягнути з державного ПриватБанка $350 мільйонів на користь компаній братів Суркісів.

"Ми вважаємо, що рішення про конвертацію коштів у 2016 році (bail-in) було справедливим і адекватним, з огляду на витрачені державою кошти для порятунку ПриватБанку та фінансової системи", - наголосили в НБУ.

Також зазначається, що наразі ПриватБанк є частиною стабільної та прозорої банківської системи.

"З моменту набуття права власності на акції банку державою цей банк підкріпив свою інноваційність і зручність сервісів надійністю та ефективним корпоративним управлінням", - нагадали в НБУ.

Як раніше повідомляло агентство, Печерський районний суд Києва вирішив стягнути з державного ПриватБанку $350 мільйонів на користь компаній братів Суркісів. В Міністерстві фінансів заявили, що оскаржуватимуть це рішення в апеляції.