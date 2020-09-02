НБУ про справу Суркіси vs ПриватБанк: Фінансова стабільність буде збережена
Як передає Укрінформ, про це йдеться у заяві фінрегулятора щодо рішення Печерського районного суду Києва стягнути з державного ПриватБанка $350 мільйонів на користь компаній братів Суркісів.
"Ми вважаємо, що рішення про конвертацію коштів у 2016 році (bail-in) було справедливим і адекватним, з огляду на витрачені державою кошти для порятунку ПриватБанку та фінансової системи", - наголосили в НБУ.
Також зазначається, що наразі ПриватБанк є частиною стабільної та прозорої банківської системи.
"З моменту набуття права власності на акції банку державою цей банк підкріпив свою інноваційність і зручність сервісів надійністю та ефективним корпоративним управлінням", - нагадали в НБУ.
Як раніше повідомляло агентство, Печерський районний суд Києва вирішив стягнути з державного ПриватБанку $350 мільйонів на користь компаній братів Суркісів. В Міністерстві фінансів заявили, що оскаржуватимуть це рішення в апеляції.