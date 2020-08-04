Мін’юст анонсував "великий розпродаж в’язниць"

Міністерство юстиції анонсувало початок великого розпродажу в’язниць - першим на продаж виставлять "Ірпінський виправний центр (№ 132)".

Як передає Укрінформ, відповідна інформація оприлюднена на сторінці Міністерства юстиції у Фейсбуці.

"Великий розпродаж в’язниць розпочинається! 06 серпня 2020 року об 11:00 відбудеться захід, присвячений початку цього процесу. Він проходитиме на території першого об’єкту, який буде виставлено на продаж - державної установи "Ірпінський виправний центр (№ 132)", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, участь у заході візьмуть міністр юстиції Денис Малюська та його заступник Олена Висоцька.

У Мін’юсті інформують, що відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 13 червня 2019 № 1750/5 було ухвалено рішення про оптимізацію Державної установи "Ірпінський виправний центр (№ 132)", розташованого в центрі смт. Коцюбинське за 14 км від Києва, шляхом її консервації.

За інформацією Мін’юсту, останніх засуджених із вказаної установи було переведено до іншого виправного центру в серпні 2019 року. Так, на продаж буде виставлено об’єкти нерухомості установи.

Як повідомляв Укрінформ, раніше міністр юстиції Денис Малюська заявив, що Міністерство юстиції напрацьовує механізм для продажу існуючих будівель тюремної системи, які часто розташовані в центрі міст.