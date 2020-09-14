Суму закупівель для держструктур на Prozorro збільшили до 200 тисяч

Державні замовники можуть користуватись Prozorro Market для закупівель на суму до 200 тис. гривень, а ті, що є монополістами у своїй галузі, — до 1 млн грн. Раніше верхня межа для закупівель без проведення тендеру була лише 50 тис. грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства з посиланням на відповідну постанову уряду.

"Сьогодні, 14 вересня, Кабінет Міністрів України прийняв постанову “Про затвердження порядку формування та використання електронного каталогу”. Цей документ врегульовує роботу першого державного онлайн магазину Prozorro Market і розкриває його повний потенціал для бізнесу та держави", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Prozorro Market створений для того, аби державні та комунальні органи влади та підприємства могли без зайвих зусиль та організації тендерів купувати товари широкого вжитку: офісне приладдя, пальне, меблі, побутову хімію, комп'ютери, посуд, а також антисептики і медичні вироби.

Як повідомляв Укрінформ, поріг для обов’язкового проведення закупівель через ProZorro з 19 квітня 2020 року знизився із 200 тис. до 50 тис. гривень. Саме з цієї дати набула чинності нова редакція Закону “Про публічні закупівлі”.

У Мінекономіки зазначали, що при цьому понад 250 тис. закупівель на рік стануть відкритими для учасників та будуть мати елемент аукціону, тоді як раніше замовники могли підписувати контракт на допорогові суми з постачальником напряму. Це відкриє для бізнесу додатковий ринок на 30 млрд грн, стверджували в міністерстві.