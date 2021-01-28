Туризм у світі повернеться на допандемічний рівень не раніше 2023 року – ООН
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті цієї організації.
Зазначається, що торік кількість міжнародних туристів зменшилася на 74%. А кількість туристів, які подорожували до інших країн, знизилася у 2020-му на 1 мільярд, як порівняти з показником 2019 року.
Згідно з даними організації, втрати сфери туризму минулого року становили 1,3 трлн доларів.
Для порівняння: під час світової економічної кризи 2009 року падіння в туристичній сфері становило 4%.
Всесвітня туристична організація ООН очікує, що поступовий початок вакцинації від коронавірусу допоможе відновити довіру туристів, сприятиме пом'якшенню обмежень на поїздки та поступово нормалізує подорожі впродовж 2021 року.
Як передавав Укрінформ, у світі станом на ранок 28 січня зафіксовано понад 101,4 млн випадків зараження коронавірусом, з них понад 2,1 млн летальні, одужали вже понад 73,3 млн осіб.