У світі зафіксували понад 101,4 мільйона випадків COVID-19

У світі станом на ранок 28 січня зафіксовано понад 101,4 млн випадків зараження коронавірусом, з них - понад 2,1 млн летальних, одужали вже понад 73,3 млн осіб.

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.

Згідно з цими даними, у світі виявлені 101 441 177 випадків COVID-19, зокрема 2 184 273 – летальних, одужали 73 325 507 осіб.

З початку нової доби зафіксовано 29 027 нових випадків, з них 17 944 у Мексиці. Загинуло 1 840 осіб, зокрема 1 623 у Мексиці.

Лідерами за кількістю випадків COVID-19 у світовій статистиці є США (26 166 201), Індія (10 702 031), Бразилія (9 000 485), Росія (3 774 672), Велика Британія (3 715 054).

Коронавірус зафіксували у 219 країнах та територіях.

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Україна посідає 17 місце у загальній статистиці.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 27 січня лабораторно підтверджено 1 200 883 випадки COVID-19, з них за добу - 3 776.

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