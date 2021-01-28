Гейтс закликав людство готуватися до нових пандемій

Світ має бути готовим до нових пандемій, адже вони стають частиною життя.

Про це засновник Microsoft і філантроп Білл Гейтс заявив у інтерв’ю німецькому виданню Süddeutsche Zeitung, передає Укрінформ.

Гейтс переконаний, що світ повинен підготуватися до нових пандемій, адже вони вже є складовою «нової нормальності, так само як тремтить земля, приходять торнадо або міняється клімат». Він закликає засвоїти уроки з нинішньої пандемії та сумнівається, що людство зробило це. Гейтс вважає, що «ми не готові до наступної пандемії», а майбутня може бути «вдесятеро гіршою».

Мільярдер високо оцінив науковий прогрес у розробці вакцин, швидкість, з якою було досягнуто успіху, що було неможливим ще 5 років тому. Водночас він застеріг від «вакцинаційного націоналізму» та закликав керівників держав справедливо розподіляти вакцину.

"Жодна країна не може самостійно боротися з пандемією", - зазначив Гейтс.

Нагадаємо: Білл Гейтс та його дружина Мелінда є засновниками та донорами Фонду Білла та Мелінди Гейтс, який активно бере участь у боротьбі з різними захворюваннями. Гейтс водночас знаходиться в центрі теорій змови щодо коронавірусу.