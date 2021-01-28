Гейтс закликав людство готуватися до нових пандемій

Гейтс закликав людство готуватися до нових пандемій

Укрінформ
Світ має бути готовим до нових пандемій, адже вони стають частиною життя.

Про це засновник Microsoft і філантроп Білл Гейтс заявив у інтерв’ю німецькому виданню Süddeutsche Zeitung, передає Укрінформ.

Гейтс переконаний, що світ повинен підготуватися до нових пандемій, адже вони вже є складовою «нової нормальності, так само як тремтить земля, приходять торнадо або міняється клімат». Він закликає засвоїти уроки з нинішньої пандемії та сумнівається, що людство зробило це. Гейтс вважає, що «ми не готові до наступної пандемії», а майбутня може бути «вдесятеро гіршою».

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Мільярдер високо оцінив науковий прогрес у розробці вакцин, швидкість, з якою було досягнуто успіху, що було неможливим ще 5 років тому. Водночас він застеріг від «вакцинаційного націоналізму» та закликав керівників держав справедливо розподіляти вакцину.

"Жодна країна не може самостійно боротися з пандемією", - зазначив Гейтс.

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Нагадаємо: Білл Гейтс та його дружина Мелінда є засновниками та донорами Фонду Білла та Мелінди Гейтс, який активно бере участь у боротьбі з різними захворюваннями. Гейтс водночас знаходиться в центрі теорій змови щодо коронавірусу.

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