Білл Гейтс зробив щеплення від COVID-19

Як передає Укрінформ, про це він повідомив у Твіттер.

"Однією з переваг мого віку (65 років) є те, що я маю привілей - право на вакцину проти COVID-19. Цього тижня я зробив перше щеплення і почуваюся чудово. Дякуємо всім науковцям, учасникам досліджень, регуляторним органам та медичним працівникам на передовій, які привели нас до цього", - написав він.

Як повідомлялося, станом на ранок 22 січня у світі з початку пандемії підтверджено загалом 98 092 928 випадків зараження коронавірусом. З них летальних – 2 100 464, а число тих, хто вже одужав, становить 70 486 766.