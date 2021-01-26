Нова Зеландія може залишитися закритою для туризму більшу частину року

Нова Зеландія може залишитися закритою для туризму більшу частину року

Укрінформ
Кордони Нової Зеландії, швидше за все, залишаться закритими для мандрівників впродовж більшої частини 2021 року через пандемію коронавірусу (COVID-19).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

«Беручи до уваги ризики у всьому світі та невизначеність щодо глобального випуску вакцини (проти коронавірусу – ред.), ми можемо очікувати, що наші кордони будуть закриті впродовж більшої частини цього року», – заявила прем’єр-міністр Джасінда Ардерн.

Вона додала, що для відновлення туристичних поїздок, владі потрібна або впевненість у тому, що вакциновані туристи не передають COVID-19 іншим, або достатня кількість населення країни має зробити собі щеплення.

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За її словами, обидва варіанти потребують часу для впровадження.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 26 січня зафіксовано майже 100,3 млн випадків зараження коронавірусом, з них понад 2,1 млн летальних.

Фото:  The Great Journeys of New Zealand

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