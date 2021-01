Нова Зеландія може залишитися закритою для туризму більшу частину року

Кордони Нової Зеландії, швидше за все, залишаться закритими для мандрівників впродовж більшої частини 2021 року через пандемію коронавірусу (COVID-19).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

«Беручи до уваги ризики у всьому світі та невизначеність щодо глобального випуску вакцини (проти коронавірусу – ред.), ми можемо очікувати, що наші кордони будуть закриті впродовж більшої частини цього року», – заявила прем’єр-міністр Джасінда Ардерн.

Вона додала, що для відновлення туристичних поїздок, владі потрібна або впевненість у тому, що вакциновані туристи не передають COVID-19 іншим, або достатня кількість населення країни має зробити собі щеплення.

За її словами, обидва варіанти потребують часу для впровадження.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 26 січня зафіксовано майже 100,3 млн випадків зараження коронавірусом, з них понад 2,1 млн летальних.

Фото: The Great Journeys of New Zealand