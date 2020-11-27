В Іспанії закрилася третина готелів на тлі пандемії COVID-19
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на дані місцевого порталу нерухомості.
Зазначається, що, зокрема, на Балеарських островах кількість готелів на продаж зросла на 84%, а в Андалузії – на 45%.
Загалом станом на жовтень в Іспанії на продаж виставили 557 готелів, а близько третини готелів у цьому ж місяці закрилися.
За даними порталу, бронювання номерів в іспанських готелях у жовтні зменшилося на 83%, як порівняти з аналогічним періодом минулого року.
Як відомо, навесні Іспанія була однією з найбільш постраждалих від пандемії країн Європи, а нині переживає другу хвилю коронавірусу.
Згідно з даними Worldometer, від початку пандемії COVID-19 виявили у понад 1,6 млн іспанців, з них 44 374 особи померли.