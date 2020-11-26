Туреччина цьогоріч очікує скорочення туристичного сектору на рівні 70%

У 2020 році Туреччину відвідає 15 млн туристів (51,9 млн було торік), прибуток становитиме $11 млрд ($34,5 млрд – у 2019 році), а туристичний сектор скоротиться на 70%.

Про це сказав міністр культури і туризму країни Мехмет Нурі Ерсой під час 10-го Міжнародного туристичного конгресу, який через пандемію проходить в онлайн-режимі, повідомляє власкор Укрінформу в Туреччині.

«За підсумками року обсяг туристичного потоку до Туреччини сягне 15 мільйонів туристів, річний прибуток від туризму – 11 мільярдів доларів США», – зробив прогноз Мехмет Нурі Ерсой.

За його словами, скорочення туристичного сектору за підсумками поточного року очікується на рівні 70%, основна причина – пандемія COVID-19, закриття кордонів, епідобмеження та загальне падіння попиту на цьому фоні.

Щодо прогнозів на наступний рік, то міністр визначив завданням 100-відсоткове зростання.

«Наша мінімальна ціль на 2021 рік – 100-відсоткове зростання. Це означає 30-31 мільйон туристів. Ми пройдемо 2021 рік із кращими показниками, ніж 2020-й», – переконаний Мехмет Нурі Ерсой.

Він припустив також, що попри всі старання наступного року не вдасться досягти показників минулого, 2019-го року, коли Туреччину відвідало 51,9 млн туристів, що на 13,7% більше, ніж у 2018 році, з них – 86,2% іноземців.

Торік дохід туристичної галузі Туреччини становив 34,5 млрд доларів США.

Як повідомлялося, щоб підтримати туристичну сферу та забезпечити безпеку відпочинку в умовах пандемії, в Туреччині цього року було започатковано програму «Сертифікат безпечного туризму». Вона дає додаткові гарантії відпочивальниками, що туристичні об’єкти дотримуються стандартів безпеки для усунення ризиків інфікування коронавірусом на відпочинку.

Україна та Туреччина відновили авіасполучення 1 липня, коли перші літаки з туристами прибули до Анталії. У 2019 році Туреччину відвідали 1 мільйон 560 тисяч українців, цього року з січня до вересня включно – 772 тисячі українців.