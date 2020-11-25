У Туреччині кажуть про третій пік пандемії COVID-19
Про це заявив міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттин Коджа, передає Укрінформ із посиланням на Anadolu.
Крім того, по всій Туреччині фіксують зростання кількості заражень коронавірусом.
"Збільшення числа випадків захворювання COVID-19 на 50% зафіксовано в 15 провінціях", - заявив міністр.
За його словами, що якщо жителі країни не будуть виконувати вже чинні карантинні обмеження, то введення більш жорстких заходів буде неминучим.
Також Коджа повідомив, що в середу, 25 листопада, в Туреччині був зафіксований пік смертності від коронавірусу. За добу в країні померли 168 осіб, і на цей момент кількість загиблих за всю пандемію досягло 12 840 осіб.
Нагадаємо: з 21 листопада у Туреччині почала діяти комендантська година. Торговим центрам і ринкам дозволено працювати з 10:00 до 20:00, бари та ресторани працюють тільки на винос.
При цьому уряд Туреччини дозволив туристам не дотримуватися комендантської години.
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