У Туреччині кажуть про третій пік пандемії COVID-19

В турецьких провінціях Стамбул, Ізмір, Коджаелі та Бурса зафіксований третій пік пандемії коронавірусу.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттин Коджа, передає Укрінформ із посиланням на Anadolu.

Крім того, по всій Туреччині фіксують зростання кількості заражень коронавірусом.

"Збільшення числа випадків захворювання COVID-19 на 50% зафіксовано в 15 провінціях", - заявив міністр.

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За його словами, що якщо жителі країни не будуть виконувати вже чинні карантинні обмеження, то введення більш жорстких заходів буде неминучим.

Також Коджа повідомив, що в середу, 25 листопада, в Туреччині був зафіксований пік смертності від коронавірусу. За добу в країні померли 168 осіб, і на цей момент кількість загиблих за всю пандемію досягло 12 840 осіб.

Нагадаємо: з 21 листопада у Туреччині почала діяти комендантська година. Торговим центрам і ринкам дозволено працювати з 10:00 до 20:00, бари та ресторани працюють тільки на винос.

При цьому уряд Туреччини дозволив туристам не дотримуватися комендантської години.

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