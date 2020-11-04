Туреччина посилює карантин

У Туреччині посилюють обмежувальні заходи з метою запобігання поширенню коронавірусу.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Нагляд буде посилений у місцях, де є скупчення людей, зокрема на ринках та в магазинах. Перукарні, весільні зали, басейни, інтернет-кафе, концертні зали тощо завершуватимуть роботу о 22 годині», - заявив Ердоган.

За його словами, епідситуація в країні під контролем, у жодному регіоні не досягнуто критичних показників, але всі громадяни мають дотримуватися встановлених вимог.

За даними турецького МОЗ, 40% нових випадків інфікування коронавірусом в країні припадає на Стамбул, причому за тиждень кількість нових випадків інфікування тут зросла на 62%. Міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа закликав жителів Стамбула утриматися від подорожей за межі міста, а роботодавців - встановити гнучкі графіки роботи та по змозі переводити працівників на дистанційний режим, оскільки основним джерелом поширення коронавірусу є громадський транспорт.

«Не виходьте з дому без потреби, не ходіть на святкування, якщо можете не робити цього. Нинішня фаза боротьби потребує дисципліни», - звернувся до громадян Коджа.

Тим часом в окремих провінціях Туреччини місцева влада почала запроваджувати додаткові обмеження. Зокрема, в провінції Бурса, що на північному заході країни, запроваджено комендантську годину для громадян віком від 65 років. Їм дозволено покидати домівку лише у період 10-00-16.00. При цьому вимагається носити маску та дотримуватися соціальної дистанції.

За минулу добу в Туреччині зафіксовано 2343 випадки інфікування корнавірусом, зроблено більше 146,2 тисячі тестів. Водночас 79 людей померли, а 1817 одужали. Показник заповненості лікарень становить 51,7%.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зафіксовано 47 894 604 випадки коронавірусу, зокрема 1 221 340 летальних, одужали 34 386 119 осіб.