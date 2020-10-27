У Туреччині 40% всіх випадків інфікування коронавірусом зараз фіксується у Стамбулі

За тиждень кількість нових випадків коронавірусу у Стамбулі, де проживає 15,5 млн людей, зросла вдвічі та склала 40% від показника по країні.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Кількість випадків захворювання у Стамбулі досягла 40% від загальної кількості по Туреччині. Частота збільшення випадків в 28 районах (Стамбула - ред.) понад 50 відсотків», - сказав міністр.

Темп приросту становить 50-60 відсотків у 11 районах, 60-70 відсотків у 10 районах та 70-80 відсотків - у 7 районах.

Причиною такого зростання називають повернення стамбульців після відпусток, послаблення карантинних заходів. Одним із найнебезпечніших місць вважається громадський транспорт.

МОЗ бачить вихід у збільшенні одиниць громадського транспорту на маршрутах; рекомендує гнучкий графік роботи в офісі, аби працівники не приходили та не йшли в один і той самий час; вирішення питання із дотриманням соціальної дистанції в громадських місцях, де це важко реалізувати, зокрема на ринках та в торгових центрах.

Міністр закликав громадян не виходити без потреби з дому, не збиратися з родичами, аби не сприяти поширенню коронавірусу та не спричиняти надмірне навантаження на медичну систему країни.

За минулу добу в Туреччині було виявлено 2198 нових випадків інфікування, 75 людей померли, 1618 одужали. Було зроблено більше 132,9 тисяч тестів. Загалом у країні зафіксовано майже 362 тис. випадків коронавірусу.