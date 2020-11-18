У Львові відкрили виставку для порятунку костелу XVIII століття, де творив Пінзель

У Пороховій вежі у Львові презентували виставку, щоб привернути увагу до руйнування старовинного костелу Всіх Святих у селі Годовиця на Львівщині, де Іоан Георгій Пінзель у XVIII столітті створив вівтар.

Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА, передає Укрінформ.

"Завдяки об’єднанню журналістів, митців, скульпторів, музикантів, артистів, фотографів і всіх небайдужих друзів, які підтримували проєкт, ми змогли втілити цей задум (відкрити виставку – ред.). Промоція дала змогу ознайомити львів’ян і гостей міста з цією безцінною перлиною України, а також внести костел Всіх Святих у с. Годовиця в туристичні маршрути Львівської області. Ми будемо докладати максимум зусиль, щоб ця унікальна перлина була врятована", - розповіла ініціаторка проєкту Івона Лобан.

Експозиція об'єднала у собі фотовиставку, фільм та скульптури відомого митця Василя Бабія. Скульптор створив чотири нові артоб'єкти спеціально для проєкту після відвідування костелу в Годовиці.

"Ґрати, риштування, стіни, які осипаються, дірки, що провалюються у храмі, – все це хотілося показати. Але на моїх скульптурах ви бачите й ангелів, які обов'язково врятують костел від занепаду", – зазначив Бабій.

За чотири роки у межах проєкту було зроблено понад тисячу фотографій. Сотня з них лягла в основу виставки світлин, яку приурочили до святкування 180-річчя фотографії на Львівщині. Реалізація стала можлива завдяки підтримці департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА.

Переглянути експозицію можна до 27 листопада.

Іоан Георгій Пінзель (Йоган Георг Пінзель, або Іоанн Георгій Пінзель, майстер Пінзель, пол. Jan Jerzy Pinzel) – галицький скульптор середини XVIII століття, представник пізнього бароко і рококо. Зачинатель Львівської школи скульпторів. Для творів Іоана Пінзеля характерна велика емоційність та динаміка, надання створеним формам життєвих рис.

Як повідомляв Укрінформ, у Львові відреставрували рельєфи костелу святого Лазаря ХVІІ століття.

Фото: Львівська ОДА