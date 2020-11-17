Кемпінги й довідник кінолокацій: Львівщина назвала туристичні проєкти для конкурсу

Львівщина цьогоріч подала на конкурс проєктів регіонального розвитку 14 пропозицій щодо туризму в регіоні загальною вартістю майже 213 млн гривень.

Як повідомляє пресслужба Львівської ОДА, у разі перемоги їх реалізують 2021 року за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу, передає Укрінформ.

"Цьогоріч Львівська область подала найбільшу кількість проєктів за напрямком "Розвиток туризму". Про це йдеться на сайті Міністерства розвитку громад та територій України, яке й оголошує конкурс. Серед поданих проєктів – будівництво кемпінгів для активних туристів поруч з озером Барвінок Новороздільської громади та неподалік дороги в межах проєкту "Мале карпатське коло" на території Славської громади, створення регіонального та місцевих туристично-інформаційних центрів, модернізація інфраструктури дитячого центру оздоровлення, відпочинку та туризму "Росинка" на Жовківщині, створення професійного довідника кінолокацій Львівської області, заходи зі збереження та відновлення історико-культурної спадщини і створення позитивного іміджу області на міжнародному туристичному ринку", – зазначив заступник голови Львівської облдержадміністрації Юрій Холод.

Зазначається, що загалом подані проєкти стосуються вдосконалення туристичної інфраструктури, збереження об’єктів культурної спадщини та маркетингу туристичного потенціалу.

Їхня загальна вартість – майже 213 млн гривень, з яких 172,5 млн мало би становити фінансування з державного бюджету, 38,9 млн – з бюджетів місцевих та ще 1,5 млн гривень – з інших джерел.

До прикладу, проєкт "Створення професійного довідника кінолокацій Львівської області – Lviv Region Location Guide" покликаний збільшити інтерес українських та міжнародних виробників аудіовізуального контенту до Львівської області як зручного знімального майданчика. Також він має якісно покращити рівень комунікації між локальною та міжнародною кіноспільнотами та найбільш ефективно промотувати можливості регіону.

Довідник міститиме детальну інформацію про не менш як 50 найбільш цікавих та перспективних з погляду кіновиробництва знімальних локацій Львывщини. Він презентуватиметься на національних українських стендах, які щорічно організовуються на ринках контенту міжнародних кінофестивалів за підтримки Держкіно у Берліні, Каннах, Пекіні, Торонто.

Зокрема, в межах проєкту планується створити ГО "Кінокомісія Львівської області", яка займатиметься професійним супроводом діяльності кіновиробників на території Львівщини.

Серед довгострокових очікуваних результатів проєкту – зародження та розвиток кінотуризму, збільшення зацікавленості та кількості міжнародних проєктів, реалізованих на території м. Львова та області, збільшення інвестицій в регіон, культурних обмінів.