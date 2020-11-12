Нові маршрути й адаптовані пропозиції: у Львові обговорили туризм в умовах COVID

Туристичні продукти Львівщини планують адаптувати відповідно до рекомендацій ВООЗ та МОЗ щодо зниження ризику зараження коронавірусом, а також розробити нові маршрути для мандрівників.

Про це йшлося під час стратегічної сесії "План дій 2021-2023: туризм в умовах COVID", що відбулася в четвер, 12 листопада, у Львові, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Львівської ОДА.

У заході взяли участь науковці, готельєри, івентори, туроператори, мобільні оператори, представники рекламних агентств та IТ-компаній. Фахівці напрацьовували рішення, як туристичній галузі розвиватися у час пандемії.

"Наше із вами завдання – адаптувати туристичні пропозиції області з урахуванням рекомендацій ВООЗ та МОЗ. Ми повинні напрацювати нові туристичні маршрути та сформулювати ефективний план розвитку галузі з урахуванням карантинних обмежень. Я дуже сподіваюсь, що результатом нашої зустрічі стане чіткий алгоритм дій, як нам рухатись далі", – звернувся до присутніх заступник голови Львівської облдержадміністрації Тарас Грень.

Учасники сесії працювали у фокус-групах, ментор кожної з яких презентував власні напрацювання і їхні результати. Обговорили, зокрема, стратегічні цілі та можливості промоції регіону, щоб привабити туристів.

"Наша зустріч передбачає залучення досвіду всіх учасників туристичного ринку з метою конструктивного "мозкового штурму" для появи нових ідей", – розповіла начальник управління туризму та курортів Львівської облдержадміністрації Наталя Табака.

В ОДА зазначили, що сфера туризму на Львівщині завжди посідала одне з провідних місць і вважалася однією з найуспішніших сфер економіки. За 2019 рік до зведеного бюджету України від туристичної галузі регіону надійшло 860,9 млн грн податків та зборів.

Сьогодні туризм залишається у переліку тих галузей, які зазнали найбільших втрат в усьому світі від пандемії COVID-19, і перспективи відновлення – невизначені. Відповідно до показників, які оприлюднила Організація економічного співробітництва та розвитку, міжнародний туризм "просів" на 80%.

Водночас, підкреслили в облдержадміністрації, попит на подорожі залишається актуальним. Зараз туристи віддають перевагу не великим готелям, а зеленим садибам, замість групових турів обирають індивідуальні мандрівки з урахування безпекових заходів.