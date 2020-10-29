Тарпани, «бембі» й ведмеді: Львівщина назвала сезонні туристичні «магніти»

На Львівщині визначили локації поруч з дикими тваринами, які в осінній сезон можуть бути найбільш цікавими для туристів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА.

"Осінь за містом яскравіша. Пропонуємо насолоджуватися сезонними туристичними "магнітами" поруч з дикими тваринами. Управління туризму та курортів має для вас кілька варіантів: ведмежий притулок "Домажир", Яворівський природний парк – єдиний в Україні розплідник диких тарпанів, Shenkel у Рокитному познайомить з кіньми, козами та кабанами, Оброшинський дендропарк з милими оленями та ранчо у Лопушній, де можна прогулятись верхи на конях", – йдеться в повідомленні.

Найперше туристам радять навідатися до ведмедів у притулку "Домажир", бо вже зовсім скоро вони вкладатимуться спати. Тут понад два десятки клишоногих. Серед них і нові мешканці – Меланка та Лео. Ведмеді прибули до притулку із президентської резиденції "Синьогора", що на Франківщині. Дізнатися більше про їхню історію можна під час екскурсії у притулку. А ще є нагода поспостерігати, як відбувається сніданок у ведмедів та дізнатися, що вони їдять упродовж дня.

Рекреаційний центр для порятунку бурих ведмедів розташований за 15 км від Львова. В умовах, максимально наближених до природних, тварини проходять процес реабілітації та відновлення. Притулок допомагає ведмедям, рятуючи їх із притравлювальних станцій, пересувних зоопарків, цирків, готелів та ресторанів. Окрім того, це потужний осередок освіти та виховання екосвідомості. Для відвідувачів збудована відповідна інфраструктура з паркінгом для автомобілів та велосипедів. На території притулку діє кафе з відкритими терасами та сувенірна крамничка.

Натомість неподалік, у Яворівському національному природному парку, можна зустріти нащадків диких тарпанів. Це вимерлі європейські волелюбні коні, невеликого зросту. Колись таких скакунів було багато. Вони заселяли степи та лісостепи. Але на початку XX століття їх знищили. За відновлення зниклого виду взялися польські науковці. Тому тепер тарпанів можна побачити не лише на сторінках Червоної книги. Зараз тварин утримують в урочищі Мочари на території туристично-відпочинкового осередку "Оселя Розточчя". Це єдиний в Україні розплідник диких тарпанів.

"У Яворівському природному парку їх (диких тарпанів – ред.) зазвичай використовують задля атракцій. Тарпани вже не такі дикі, як раніше. До них можна наблизитися, зробити селфі, а взимку покататися на санях горбогір’ям Головного європейського вододілу", – підкреслили в ОДА.

За інформацією Управління, декілька видів дозвілля з кіньми пропонує садиба Shenkel, розташована в оточенні колоритного Розточчя, у селі Рокитне. Шенкель – це головний засіб управління конем. Так називають внутрішню частину ноги від коліна до щиколотки вершника, яка повернута до коня. Коли вершник правильно натискає шенкелями в боки коня, то спонукає тварину до виконання потрібних йому дій: початку руху, поворотів, зміни швидкості руху.

Інша локація, яка може привабити туристів, охочих познайомитися ближче з тваринами, – справжнє українське ранчо "Скарбова гора" в селі Лопушна Перемишлянського району. Тут мешкають коні, цап, кози, ослик Адя і компанійський песик Драко. Осередок оточують зелені левади, ліс, трави та сінокоси. Для досвідчених вершників є нагода вирушити у кількаденні кінні походи теренами львівського Опілля. Усі пригоди – лише за 25 км від Львова.

А ще ближчий варіант для побачення з тваринами розташований у селі Оброшине. У цій місцевості з 1730 року веде свою історію дендрологічний парк. Він має загальнодержавне значення. Його колекція налічує близько 60 видів рослин. Поруч із парком – бароковий Палац архієпископів, що датується початком XVIII століття. Колись це була літня резиденція римо-католицьких єпископів Львова. Зараз у гарному стані перебуває лише одна сторона будівлі. Але вражає давня архітектура.

Крім того на території є звіринець. Особливу увагу привертають "мімішні бембі".

"Плямистих оленів добре годують, але вони полюбляють гостинці. Будете їхати в гості, візьміть з собою кілька яблук", – зауважили в Управлінні туризму та курортів.

Фото: galinfo, Львівська ОДА