Львівщина може стати Меккою не лише для українського туриста – Козицький

Внутрішній туризм на Львівщині – один з основних векторів розвитку економіки регіону у 2021 році.

Як передає Укрінформ, на цьому наголосив під час відкриття Ділового форуму 24 вересня голова Львівської ОДА Максим Козицький, повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

«Львівщина є багатим регіоном як на природні, так і на історико-культурні ресурси. При правильному плануванні та інвестиціях вона може стати справжньою Меккою не лише для українського туриста, але й для європейського. Незважаючи на економічні проблеми, всім нам сьогодні потрібно говорити про нові виклики, які дають нові можливості. Наприклад, закриття кордонів створило не лише дискомфорт для туристичної галузі, але й дало поштовх. Поштовх для розвитку внутрішнього туризму», – зазначив Козицький.

Він презентував також можливості області у сфері бізнесу, промисловості, агропромисловому комплексі, туризмі, освіті. Крім того, ознайомив присутніх із роботою, що ведеться в напрямку залучення інвестицій, підтримки бізнесу на регіональному та державному рівнях.

Як зазначили у пресслужбі, львівський Діловий форум став платформою для спілкування на актуальні економічні теми представників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, провідних банківських установ та інституцій, успішних підприємців, які зацікавлені в економічному розвитку України. Також до участі були запрошені представники міжнародних економічних організацій та установ, зарубіжних фінансових та інвестиційних компаній.

Форум триватиме впродовж дня, основна тема – «Нова економічна реальність світу, прогнози щодо України».

Присутні працюватимуть у трьох панельних дискусіях: «Експертні погляди на економіку України в середньостроковій перспективі», «Реалії бізнесу в Україні – негативні та позитивні фактори», «Приклади побудови успішних конкурентних українських компаній».

Фото: ЛОДА