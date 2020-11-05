Названо кількість відвідувачів зони відчуження у 2020 році

Чорнобильську зону відчуження з січня до жовтня цього року відвідало майже 32 тисячі осіб. Це майже на 76 тисяч менше, як порівняти з аналогічним періодом 2019-го.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження у Фейсбуці.

«За офіційними даними Державного підприємства «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження», з початку року Чорнобильську зону відвідало 31 720 осіб. Це менше, ніж за аналогічний період 2019 року», – йдеться в повідомленні.

Відповідно до наведеної ЦОТІЗ інфографіки, торік у період із січня до жовтня у зоні відчуження побували 107 641 відвідувач.

Зазначається, що на зменшення потоку туристів вплинуло обмеження в’їзду до зони відчуження у зв'язку з пандемією COVID-19 та запровадженням карантину.

Так, після послаблення обмежень у червні кількість відвідувачів становила 1 136 осіб, у липні – 1 762 особи, а у серпні – 2 997 осіб.

Читайте також: Чорнобильська АЕС закрилася для відвідувачів через карантин

«Після виходу серіалу «Чорнобиль» від НВО інтерес до ЧАЕС, Прип'яті та інших історичних місць у світової спільноти збільшився. До зони відчуження активно їхали громадяни різних країн світу. Так, у 2019 році вони складали 80% від загальної кількості відвідування. Наприкінці серпня Україна закрила кордони для в'їзду іноземців для того, щоб захиститися від спалаху епідемії коронавірусу, тому в вересні до зони відчуження їхали в основному українці – 3 734 особи. Іноземців за цей період було не багато – 255 відвідувачів із 38 країн світу. У жовтні кількість відвідувачів збільшилася – Чорнобильську зону відвідали 7 202 особи», – додали у держпідприємстві.