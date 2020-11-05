Ватиканські музеї закривають через COVID-19

Ватиканські музеї, до складу яких входить відома Сикстинська капела, планують від сьогодні закрити в межах заходів щодо запобігання новій хвилі епідемії COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Rome reports із посиланням на заяву представництва Ватикану.

Планується, що відвідування музеїв, а також могили Святого Петра під базилікою та папських вілл у Кастель-Гандольфо біля Рима буде заборонено з 5 листопада до 3 грудня. Раніше ці туристичні місця вже закривалися під час жорсткого локдауну в Італії з 8 березня до 1 червня.

Ватиканські музеї в Римі відомі своїми художніми колекціями, які впродовж століть збирали Римські Папи. Експозицію щороку оглядають близько 4 млн відвідувачів.

Як відомо, уряд Італії запровадив в країні комендантську годину на тлі погіршення ситуації з коронавірусом. Вона діятиме до 3 грудня з 22-ї години вечора до 5-ї години ранку.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок в Італії зафіксували новий рекорд: внаслідок пандемії COVID-19 померли 353 пацієнти, стільки загиблих в країні не було з 6 травня.

У світі станом на ранок 5 листопада кількість хворих на COVID-19 зросла до 48 473 629 осіб. Водночас 34 699 863 особи одужали, 1 231 576 пацієнтів померли.

Фото: ЕРА