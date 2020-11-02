Мачу-Пікчу знову відкрили для туристів

Стародавнє місто Мачу-Пікчу знову відкрилося після майже восьми місяців закриття через пандемію коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

У зв'язку з відкриттям влада Перу в неділю організувала ритуал інків для висловлення подяки богам.

З міркувань безпеки кількість туристів буде обмежена до 675 на день, що складає близько 30% від звичайної кількості відвідувачів.

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Мачу-Пікчу було внесено до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у 1983 році. Це місце є найбільш впізнаваними руїнами Імперії інків, яка домінувала в Андах з 1430-х до 1530-х років.

Фото: ЕРА