Прибуток від туризму у світі через пандемію впав на 730 мільярдів доларів

За перші вісім місяців пандемії коронавірусу цьогоріч прибуток від міжнародного туризму впав на 730 млрд доларів США, як порівняти з аналогічним періодом минулого року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Всесвітня туристична організація (UNWTO).

Ця цифра увосьмеро перевищує показник часів економічної кризи у 2009 році.

Зазначається, що цьогорічний туристичний потік за перші 8 місяців впав на 70%, або на 700 млн туристів, як порівняти з аналогічним періодом минулого року через закриття кордонів та пандемію коронавірусу.

Найбільше зазнав втрат Азійсько-Тихоокеанський регіон – 79% зменшення кількості туристів із січня до вересня цього року, як порівняти з 2019 роком. На другому місці – Африка й Близький Схід, обидва по 69%. Далі – Європа з 68% та Американський регіон із 65%.

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Очікується, що за весь 2020 рік падіння кількості туристів у світі становитиме мінус 70%, як порівняти з минулим роком.

Експерти вважають, що саме туристичні обмеження, повільна боротьба з коронавірусом та низька довіра споживачів – найбільші перепони для відновлення міжнародного туризму.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 27 жовтня зафіксували 43 777 856 випадків COVID-19.

Фото: Angelo Carconi/ЕРА