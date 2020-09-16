В ООН оцінили збитки туристичної галузі через пандемію

За перше півріччя 2020 року туристичний потік у світі скоротився на 65% через пандемію коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Всесвітня туристична організація ООН (UNWTO).

Причиною цього стало закриття кордонів усюди і введення обмежень на поїздки в зв'язку з COVID-19.

За підрахунками організації, загалом не сталося приблизно 440 млн міжнародних поїздок, внаслідок чого світова туріндустрія втратила 460 млрд доларів.

Це приблизно вп’ятеро більше, ніж збитки, завдані міжнародного туризму 2009 року в умовах глобальної економічної кризи.

Найбільше від обмежень постраждала Азія, там потік туристів за 6 місяців скоротився на 72%. У Європі він впав на 66%, в Африці і на Близькому Сході – на 57%, а в Америці на 55%.

В організації бачать можливі позитивні сценарії прогнозів на 2021 рік, зокрема поступові скасування обмежень на поїздки. Великі надії покладають на появу вакцини і лікування хвороби.

Вже зараз все більше напрямків знову стали відкриватися для іноземних туристів. За даними UNWTO, станом на початок вересня в 53% пунктів призначення були скасовані обмеження на поїздки.

Повернутися до рівня 2019 року з погляду туристичного потоку в індустрії займе від 2 до 4 років.

Фото: Angelo Carconi/ЕРА