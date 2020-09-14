В Оттаві туристам виплачуватимуть по $100, щоб заохотити приїздити

Місцева влада Оттави сплачуватиме по 100 доларів кожному туристу, який приїхав з іншого регіону Канади.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє видання OttawaMatters.

"Щоб заохотити відвідувати Оттаву гостей із сусідніх міст, як-от Монреаль і Торонто, Управління туризму міста запускає ініціативу, що передбачає надання відвідувачам знижки розміром 100 доларів на розміщення у низці готелів. Влада сподівається, що це приваблюватиме людей та даватиме їм змогу витрачати більше грошей в Оттаві після місяців застою місцевого бізнесу через коронакризу", – йдеться в повідомленні.

Бронювання потрібно здійснювати за посиланнями на веб-сторінці Управління туризму Оттави, використовуючи промокод або посилання для бронювання. Пропозиція не може поєднуватися з будь-якими іншими акціями або мати доступ до будь-яких сторонніх систем бронювання. Бронювання мають бути зроблені до 30 вересня з проживанням до 31 грудня.

Влада канадської столиці раніше також проводила такі заходи для підтримки місцевого туризму та бізнесу. Зокрема, під час карантинних обмежень у березні була запущена кампанія "Це для нас". Її суть полягала в тому, що турист замовляв номер в одному зі столичних готелів, а після цього отримував карту Visa на 100 доларів для витрат на будь-які цілі під час перебування в Оттаві.

Станом на 16-ту годину 14 вересня у світі загалом зафіксовано 29 222 676 випадків коронавірусу, з них 929 129 летальних.