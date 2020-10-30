На Львівщині з’явиться музей загиблих літаків

У селі Хоросно Пустомитівського району Львівщини цієї неділі, 1 листопада, відкриють приватний музей загиблих літаків.

Як передає Укрінформ, про це повідомив ініціатор створення музею Андрій Риштун на своїй сторінці у Фейсбуці.

«В експозиції представлено дванадцять літаків часів Другої світової війни. Всі вони знайдені на території Західної України за минулі два роки. Переважно це німецькі та радянські літаки. Серед експонатів – двигуни, кисневий балон, елементи парашутної системи та інше. Окреме місце посідає літак, зроблений зі знайдених нами запчастин загиблих літаків», – написав Риштун.

Музей працюватиме на постійній основі у вихідні з 10:00 до 17:00, у будні дні – за домовленістю. Для індивідуальних відвідувачів вхід безкоштовний. На місці можна замовити екскурсію.

Фото: Андрій Риштун