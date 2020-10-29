Замок «Радомисль» запрошує на «страшну» екскурсію

У замку-музеї «Радомисль», що у місті Радомишль на Житомирщині, у суботу, 31 жовтня, відбудеться «страшна» екскурсія.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці замку в Фейсбуці.

«Запрошуємо на «страшну» екскурсію, яка проводитиметься 31 жовтня тільки о 12-й та о 15-й годині», – йдеться у дописі.

Організатори зазначають, що у замку можна буде дізнатися факти про те, як і чому загинули сини князя Володимира Великого – Борис і Гліб, хто назвав Марію Магдалену блудницею, чи справді торкався Фома Невіруючий ран Христа.

На екскурсії також розкажуть, чи Кузьма та Дем’ян клоновані святі, про живучість святого Пантелеймона, єдину жінку, яку в християнській традиції зображають розіп’ятою на хресті, та зв’язок між Богородицею Семистрільною та хрестовими походами.