Астрагал і потойбічна археологія: у Вінниці "витягнуть" скелети з музейної шафи

Вінницький обласний краєзнавчий музей 31 жовтня влаштує для відвідувачів вечірню театралізовану екскурсійну програму "Музей таємниць. Скелети з музейної шафи".

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці закладу в Фейсбуці.

"Ми підготували нову екскурсійну програму: у таємничих музейних сутінках на вас чекає багато нових цікавих тематичних локацій. Вже традиційно будемо вас трішки лякати, трішки смішити, а найголовніше – здійснимо спільну подорож у далеке та не дуже минуле", – йдеться в повідомленні.

Загалом нова вечірня театралізована екскурсія передбачає 7 локацій. Серед них – Школа темних віків-2, де екскурсантів обіцяють навчити старовинним забавам й показати, як грали в астрагали (гральні кості з таранних кісток суглобів задніх кінцівок парнокопитних).

Крім того, відвідувачі зможуть потрапити в анатомічний кабінет початку ХХ ст. з моделлю скелета людини того часу, знайденого 2018 року на території Мурів; зазирнути до традиційних українських "шаф" – скринь та вишуканих комодів місцевої аристократії й почути про жіночі секрети.

Також програма театралізованої екскурсії передбачає знайомство з жанром живопису епохи бароко, композиційним центром якого традиційно був людський череп як нагадування про швидкоплинність життя й марнотність задоволень, а також виставкою "Шкільна освіта на Вінниччині…". Тут можна буде відчути особливості освіти на території краю кінця ХІХ – початку ХХ століть.

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Фінальні локації – "Потойбічна археологія" та "Кістяки в експозиції музею". У першому розділі можна побачити орнаментовані ліктьові кістки жінки ІІІ-ІІ тис. до н. е., моторошні знахідки археологічної експедиції музею, виявлені цьогоріч. У другому – почути історію про те, яким був мамонт Вінні 30 тис. років тому.

Згідно з даними науковців, скелет мамонта, який експонується у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї, випадково знайшли на 2,8-метровій глибині 1961 року поблизу с. Ольгопіль Чечельницького району. До того часу в цих широтах настільки збережених скелетів тварин цього виду не знаходили. Вінні жив приблизно 30 тисяч років тому, помер своєю смертю у віці близько 80 років. Він був заввишки близько 3 метрів, важив майже 4 тонни. Череп тварини, хребет і всі великі кістки, окрім бивнів, оригінальні.

Щоб взяти участь у вечірній театралізованій екскурсії, потрібно зареєструватися. Кількість місць – обмежена. У зв’язку з карантинними заходами групи формуються до 10 осіб.

У музеї нагадали, що працюють із дотриманням усіх протиепідемічних заходів, тому відвідувачам потрібно мати засоби індивідуального захисту.

Фото: @vinnytsiamuseum