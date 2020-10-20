У Вінниці краєзнавчому музею передали зуб мамонта

Вінницькому обласному краєзнавчому музею 20 жовтня передали зуб мамонта, знайдений поблизу с. Жван Мурованокуриловецького району.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила заступник директора музею Світлана Шароварська.

"Це була випадкова знахідка. Молоді люди – члени ГО "Мистецьке об’єднання "Плай" відпочивали поблизу Дністра і знайшли велику кістку, завважки майже 5 кг. Невідома знахідка здалася цікавою, і тому вони відправили її на експертизу до відомого палеонтолога з Чернівців професора, доктора географічних наук Богдана Рідуша. Виявилося, що це зуб мамонта, який нам сьогодні передали на постійне зберігання", – розповіла Шароварська.

За її словами, професор кафедри фізичної географії Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича Богдан Рідуш встановив, що знайдений на Вінниччині зуб належав дорослій особині Mammuthus intermedius. Це перехідна еволюційна форма слонів з родини мамонтів, яка існувала на території Східної Європи у другій половині середнього плейстоцену, приблизно 250-180 тис. років тому.

"Палеонтологічна колекція музею налічує близько пів тисячі експонатів. Її основу становлять зразки рослинного і тваринного світу, які зустрічалися в різні геологічні часи на території Вінницької області й переважно належать до неогенового та антропогенового періодів кайнозойської ери. Серед них є чимало фрагментів мамонтів, що жили на нашій території на початку антропогенового періоду: зуби, уламки бивнів, хребці та інші частини скелету, знайдені на території Вінницької області. Першою знахідкою, з якої почалося формування палеонтологічної збірки музею був саме зуб мамонта, переданий 1934 року. А переданий нам сьогодні зуб – це найдавніша знахідка в колекції музею, яка стосується мамонтів", – повідомила Шароварська.

Вона додала, що серед палеонтологічних експонатів є знайдений 1961 року поблизу с. Ольгопіль Чечельницького району кістяк мамонта, який жив близько 30 тис. років тому. Він наразі демонструється в експозиції музею – це мамонт Вінні, якого так назвали вінничани.

Фото: misto.vn.ua

Відео: Суспільне Вінниця