В Укрінформі презентували віртуальний музей «Іван Франко у Києві»

Квартиру-музей родини Івана Франка у Києві тепер можна буде відвідати віртуально.

Презентація віртуального музею відбулася в Укрінформі 20 жовтня, повідомляє кореспондент агентства.

“Ми надзвичайно раді презентувати цей новий культурний продукт - віртуальний музей. Оскільки квартира-музей родини Івана Франка знаходиться в житловому приміщенні, відповідно, доступ до документів і матеріалів, які там зберігаються, є обмеженим. Дякуємо Українському культурному фонду, що ви профінансували саме цей проєкт, оскільки ці документи, ці матеріали, ці фотографії, ці малюнки, які знаходяться у квартирі-музеї Івана Франка, відсьогодні є доступними для великої аудиторії. Я думаю, що саме цей проєкт дасть можливість зробити доступнішими експонати, які перебувають у меморіальній квартирі Івана Франка”, - зазначив директор Міжнародного фонду Івана Франка Ігор Курус.

Презентували віртуальний музей «Іван Франко у Києві» / Фото: Юлія Овсяннікова, Укрінформ

За його словами, цей пізнавальний проєкт націлений на старшокласників, студентів, дослідників української культури, історії тощо.

Окрім того, додав Курус, проєкт заснований на різноманітних дослідженнях, які сьогодні доступні.

Також він поінформував, що в рамках проєкту було оцифровано понад 2 тисячі аркушів документів - машинописів, фотографій, малюнків, підготовлено понад 60 унікальних текстів.

Матеріали перекладені англійською, німецькою та російською мовами.

“Віртуальний проєкт Іван Франко в Києві надзвичайно цікавий і спростовує ті стереотипи, що Франко це є виключно галицький письменник. Віртуальна експозиція ще раз доводить, що феномен Франка є загальноукраїнський. Іван Франко був дуже активним будівничим державності”, - сказала член правління Фонду Івана Франка, голова Львівського товариства у Києві Тамара Смовженко.

Відвідати “ Віртуальний музей Іван Франко в Києві” можна за посиланням.

Проєкт “Віртуальний музей “Іван Франко у Києві” реалізовує Міжнародний фонд Івана Франка за підтримки Українського культурного фонду.

Проєкт переміг у липні цього року в програмі Українського культурного фонду “Створюємо інноваційний культурний продукт”. Він має на меті в інтерактивній формі, з використанням технологій віртуальної та доповненої реальності, популяризувати постать Івана Франка та його родини як в Україні, так і за кордоном.

Як повідомлялося, квартиру-музей родини Івана Франка у Києві було відкрито в листопаді 2016 року за ініціативи онука Каменяра – Роланда Франка. Цей музейний заклад створено в будинку, куди в 1950 році радянська влада добровільно-примусово переселила родину Тараса Франка зі Львова.

Музей складається з п’яти залів, де містяться архівні документи, фотографії з сімейного архіву, частково відображено побут родини, предмети інтер’єру, листи, машинописи та малюнки. Також представлено експозицію, присвячену Іванові Франку, який перебував у Києві тричі (у 1885, 1886 і 1909 роках), та його дітям: Андрію, Петру, Тарасу та Анні, життя яких пов’язане з Києвом.