З’явився перший у світі мобільний додаток з українською класичною музикою

У Києві представили Ukrainian Live Classic — перший у світі мобільний додаток з українською класичною музикою, який розробила Громадська організація Сollegium за підтримки Українського культурного фонду.

Мобільний додаток представив Проєкт Ukrainian Live Classic на прес-конференції в Укрінформі.

«Ukrainian Live Classic уже доступний для скачування на Google Play Market та Apple Store. Він є абсолютно безкоштовним для користувачів. Розробку додатку підтримав Український культурний фонд, а подальше функціонування забезпечать партнери - Галицьке музичне товариство та Львівський органний зал. Також передбачена система донейтів для охочих підтримати проєкт», - йдеться у презентації.

Додаток має чітку структуру, що дозволяє обирати музику за стилями, епохами, композиторами тощо. Обкладинка кожного альбому унікальна, їх розробляв координатор проєкту Володимир Ольшанський. Проєкт двомовний, основна версія — англійська.

«Аудиторія мобільних додатків – це насамперед молоде покоління, яке дуже звертає увагу на естетичний вигляд. Тому доступ до музики легкий і яскравий. Ми розуміємо, що українська класика має набрати нових фарб і вдихнути певної свіжості. Візуальна частина презентує близько 40 композиторів, кожен з яких має своє яскраве оформлення, барви і звукову музичну хвилю – лінійний дизайн, який представляє музику кожного композитора», - розповів Ольшанський.

До сьогодні не існувало у вільному доступі сервісу, в якому можна знайти українську класичну музику, і це надихнуло авторів проєкту на створення відповідного мобільного додатку – зазначив артистичний директор проєкту Ukrainian Live Classic Іван Остапович.

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«Насправді не існувало у вільному доступі єдиного джерела, в якому шанувальники класичної музики могли знайти в якісному записі, з грамотними анотаціями й оцінити тяглість української музики від 17-століття до сучасності. Ми опрацювали багато творів в архівах, назбирали базу записів і створили мобільний додаток, як найбільш масове джерело, яким усі користуються, і де була б представлена українська музика впродовж століть різних стилів, композиторів і жанрів», - зазначив Остапович.

Реліз додатка на маркетах було створено 15 жовтня й впродовж перших кількох днів він уже має кілька сотень користувачів, яких чимдалі стає більше - розповів директор проєкту Ukrainian Live Classic Тарас Демко, зазначивши, що робота над проєктом триватиме й надалі.

«Це великий процес об’єднання, пошуку записів, це робота з нематеріальною культурною спадщиною. Позаду багато технічної роботи, а попереду багато комунікацій, тому що ми хочемо інтегрувати додаток і в систему освіти, він має наблизити українську класичну музику до більшого кола людей. Тому що в Україні ми самі не знаємо нашої класичної традиції, а вона, як виявилося дуже цікава», - сказав Демко.

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Розвиток сучасної музичної культури є неможливий без систематизованого архіву музичної спадщини, і в цьому сенсі проєкт Ukrainian Live Classic є першою такою спробою - відзначила музикознавчиня Любов Морозова.

«Говорячи про сучасну музичну культуру, важливо розуміти, що будь-яке нове мистецтво можливе лише тоді, коли є архів попереднього мистецтва, й коли він систематизований. Тобто, говорити про те, які шляхи є в нової музики, ми можемо лише тоді, коли в нас уже систематизовано весь попрередній спадок. І без перебільшення можна сказати, що це перша спроба масштабної систематизації українського музичного спадку», - наголосила Морозова.