У Львові презентують новий альбом у рамках інклюзивного проєкту «Колискові для Олекси»

У Палаці культури Гната Хоткевича у Львові 23 жовтня відбудеться казковий концерт та презентація нового альбому «Колискові для Олекси. ІІ».

Це частина інклюзивного проєкту про дітей і для дітей, який має на меті краще пізнати світ дитини з аутизмом, привернути увагу до проблем інклюзії, об'єднати якомога більше батьків, які виховують дітей з аутизмом, змінити ставлення у суспільстві до особливих дітей. Про це розповіла українська співачка Соломія Чубай у Львівській національний музичній академії ім. Миколи Лисенка, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На 23 жовтня ми запрошуємо усіх на наш концерт. Ми готуємо пісні з першого та другого альбомів і кілька сюрпризів для дітей, щоб вони змогли потанцювати і трошки відірватися на хорошій українській музиці. Ми вже анонсуємося досить давно, але поки продані понад 30 квитків, це дуже сумно, бо всі кошти від продажу йдуть на благодійність. Розуміємо, що час пандемії, але повірте, зала розрахована на 600 місць, безпечна дистанція всім гарантована», - сказала Соломія Чубай.

Соломія Чубай запрошує на концерт з нагоди презентації нового альбому ''Колискові для Олекси ІІ'' / Фото: Людмила Гринюк. Укрінформ

Вона розповіла, що ідея створення «Колискових для Олекси» зародилася ще в 2016 році, коли її син, хворий аутизмом, пішов до першого класу… Батьки не змогли сприйняти, що з їх дітьми буде вчитися особлива дитина. В той час зародилася думка створити проєкт унікальних колискових, які заспокоюють дітей і заставляють задуматися над самовдосконаленням батьків.

Новий альбом Соломії Чубай «Колискові для Олекси. ІІ» був створений завдяки сприянню Українського культурного фонду. Це не просто диск з музикою – це унікальна збірка слів і нот стародавніх та новітніх українських колискових, які будуть передані в музичні школи України для навчання дітей з інклюзією.

Соломія Чубай записувала другий альбом колискових з друзями музикантами, дітьми з аутизмом та хором «Дударик». Це був неповторний досвід, адже у творах звучатимуть голоси понад 50 людей.

Психологи та батьки можуть використовувати альбом «Колискові для Олекси» у арттерапії та танцетерапії і таким чином соціалізовувати дітей.

23 жовтня в Палаці культури Гната Хоткевича колискові співатимуть та танцюватимуть: Соломія Чубай — вокал, Сашко Главацький — гітара, Ігор Гнидин — барабани, Андрій, Коник — бас-гітара, флейта, Том Луголообі - рояль, Гурт ROCKOKO, Національна капела «Дударик», керівник Дмитро Кацал. Диригує Євген Крук (INSO-Lviv), відеоарт — Олексій Хорошко.