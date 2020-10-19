Гітарист українського походження став Послом миру

Федерація всесвітнього миру нагородила у Будапешті гітариста-віртуоза, композитора, кандидата мистецтвознавства, що має закарпатське походження, Ференца Берната званням "Посол миру".

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на ukrajinci.hu.

"Я багато отримав від України, натхнення від закарпатської природи, від моїх вчителів та професорів я отримав високопрофесійну освіту, любов та відданість своїй справі, завдяки якій мене і визнали по світу. Стараюсь не забувати про рідну землю і віддячую тим, що вмію робити, а це є музика", - сказав Бернат.

Після отримання звання Посла миру 17 жовтня на своїй сторінці у Фейсбуці Ференц Бернат написав, що він продовжуватиме свою благодійну місію "з новою силою та ще більшою відданістю".

Варто зазначити, що Посол миру — це звання, яким Федерація всесвітнього миру нагороджує людей, як визнання їх миротворчих заслуг та доручення місії служити людству заради спільного добробуту.

Посол миру – це людина, яка присвячує себе покликанню, яке зміцнює загальнолюдські, моральні та сімейні цінності, міжконфесійні та міжнаціональні відносини, сприяє оновленню ООН, та створенню культури миру.

Ференц Бернат народився в Україні, закінчив з відзнакою Харківський Державний Університет Мистецтв ім. І. П. Котляревського.

Наразі проживає в Будапешті і є визнаним на міжнародному рівні концертуючим музикантом-віртуозом, композитором та викладачем класичної гітари. Бернат є лауреатом численних державних нагород Угорщини та лауреатом міжнародних музичних конкурсів.

Артист багато років проводить благодійні концерти на допомогу різним організаціям, лікарням, дітям сиротам, тощо. Зокрема в 2014-2015 роках давав ряд концертів на допомогу України.

Він підтримує молоде покоління талановитих музикантів з малозабезпечених сімей, є організатором фестивалів та концертів для молодих талантів. Навіть під час весняного карантину цьогоріч проводив меценатську роботу, а саме заснував всеукраїнський онлайн музичний конкурс "Аpoyando Art" в підтримку молодих талантів України. На цьому конкурсі учасники отримали грошові премії. Маестро планує проводити цей конкурс щороку.

В 2017 році Ференц Бернат обраний почесним членом Асоціації Гітаристів Національної Всеукраїнської Музичної Спілки.

Фото: Посольство України в Угорщині, Facebook/Ferenc Bernáth