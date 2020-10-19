В Україні створили 50 нових аудіоказок для дітей

Радіостанція “Країна ФМ” та Український культурний фонд створили 50 нових аудіоказок для дітей, які можна буде слухати на ґаджетах.

Про це йдеться на Фейсбук-сторінці радіостанції, передає Укрінформ.

“Разом із головним казкарем країни, справжнім «українським Миколаєм» та улюбленим автором маленьких українців – Сашком Лірником, ми створили для вас 50 нових аудіо казок”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що маленькі діти та їх рідні зможуть слухати ці справжні радіовистави відтепер не тільки в ефірі проєкту «Дрімайко» на Країні ФМ, а й у будь-який момент на своїх ґаджетах, де б вони не перебували - чи у Львові, чи у Харкові, чи в Сєвєродонецьку, чи в Канаді або Польщі, - і в будь-який зручний час.

За інформацією радіостанції, вже доступні понад 10 годин аудіоказок.

Як повідомляв Укрінформ, в нашій країні буде створено віртуальний хаб авіаційних музеїв Museum Sikor Sky, який "розмістять" в оцифрованому сімейному будинку всесвітньо відомого авіаконструктора Ігоря Сікорського.