У Національному музеї Голодомору-геноциду планують у мобільному додатку Track Holodomor History, крім Києва, створити екскурсії для Харкова, Дніпра та Одеси.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це розповіла кураторка проєкту Ірина Курганська під час презентації додатку Track Holodomor History.

"Цей додаток дуже далекий від завершення. Абсолютно точно ми не зупинимося на Києві. Є багато матеріалів по Харкову, Дніпру та Одесі. Ми б дуже хотіли долучити ці міста. І зробити такий, можливо, всеукраїнський додаток, який би розповідав про цю тему (Голодомору – ред.)", – сказала Курганська.

Track Holodomor History – це екскурсійно-історичний додаток, який розповідає про Київ 1932-1933 років через архівні документи та фотографії, історії очевидців і досі невідомі факти.

Музей Голодомору проводитиме віртуальні екскурсії через мобільний додаток / Фото: Євген Котенко, Укрінформ

Завдяки додатку можна прогулятися локаціями Києва – будинками, вулицями, парками, спорудами – та прочитати їхню історію 1930-х років; переглянути архівні фото, відео, документи про історію Голодомору; ознайомитися зі спогадами киян про життя в Києві в 1932-1933 роках; прокласти власний маршрут локаціями та пройти ними або скористатися уже створеними маршрутами; відкрити для себе "додатковий контент", який стає доступним тільки в межах 400 метрів від локації.

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Додаток доступний українською та англійською мовами.

Track Holodomor History – це один із чотирьох проєктів, який реалізує Національний музей Голодомору-геноциду в межах співпраці з Українським культурним фондом.

Як повідомляв Укрінформ, додаток Track Holodomor History з 19 жовтня можна завантажити в AppStore. Також він вже доступний в Google Play.