Новий додаток-екскурсія допоможе потрапити в Київ часів Голодомору

Історію Києва 1930-х років представили у першому екскурсійно-історичному додатку Track Holodomor History з рідкісними старовинними фото будинків, відеохронікою, історіями очевидців.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державне агентство розвитку туризму в Фейсбуці.

"Скільки коштував хліб, і як довго потрібно було стояти по нього в черзі? Який пайок отримував працівник заводу і хто не мав права на їжу? Що означав чорний прапор, вивішений на будинку? Перший екскурсійно-історичний додаток Track Holodomor History від команди Національного музею Голодомору-геноциду та за сприяння Українського культурного фонду розповість про Київ під час Голодомору через секретні документи, історії очевидців, архівні фото та досі невідомі факти", – йдеться в повідомленні.

Завдяки додатку можна переглянути локації Києва: будинки, вулиці, парки, споруди – та прочитати їхню історію під час 1930-х років, ознайомитися з архівними фото, відео, документами щодо Голодомору, спогадами киян про життя в місті в 1932-1933 роках.

Крім того, за допомогою нового продукту можна прокласти власний маршрут локаціями та пройти ними або скористатися уже створеними маршрутами. "Додатковий контент", який дає змогу відкрити додаток, стає доступним тільки в межах 400 метрів від локації.

Зазначається, що команда проєкту працювала над ним впродовж 6 місяців: розсекречувала архіви, шукала свідків, які бачили голод в місті, записувала історії та інтерв’ю з краєзнавцями.

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За словами розробників, за допомогою додатка щоденні маршрути сучасних киян можуть перетворитися на історичні дослідження, а знайомі будівлі розкажуть незнані історії.

Додаток доступний українською та англійською мовами на App Store і незабаром – на Google Play.