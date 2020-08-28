Представники турбізнесу вимагають від уряду відкрити в'їзд для іноземців
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Замість того, щоб дати економіці працювати, отримувати платежі до бюджету, вони (урядовці – ред.) намагаються нас закрити", – переконані організатори акції.
Учасники тримають плакати, що містять вимоги відкрити кордони України для в'їзду іноземців.
До акції, зокрема, приєдналися кілька компаній, що організовують візити до зони відчуження: Чорнобиль Тур, Асоціація чорнобильських туроператорів, Асоціація чорнобильських гідів.
Представники турбізнесу вимагають від уряду відкрити в'їзд для іноземців / Фото: Євген Котенко, Укрінформ
За словами очільника Чорнобиль Туру Ярослава Ємельяненка, поліція не допустила до акції важку техніку, що була погоджена для участі в заході.
"Техніка заблокована поліцією, попри наявність усіх документів та узгодження з поліцією. У такий спосіб намагаються зменшити вагу акції", - сказав Ємельяненко.
Як повідомлялося, уряд ухвалив рішення на місяць заборонити в’їзд іноземцям з опівночі 28 серпня. Обмеження діятимуть до 28 вересня.