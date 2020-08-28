Близько сотні учасників акції протесту біля Кабінету Міністрів вимагають від уряду відкрити в'їзд до України для іноземних громадян.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Замість того, щоб дати економіці працювати, отримувати платежі до бюджету, вони (урядовці – ред.) намагаються нас закрити", – переконані організатори акції.

Учасники тримають плакати, що містять вимоги відкрити кордони України для в'їзду іноземців.

До акції, зокрема, приєдналися кілька компаній, що організовують візити до зони відчуження: Чорнобиль Тур, Асоціація чорнобильських туроператорів, Асоціація чорнобильських гідів.

Представники турбізнесу вимагають від уряду відкрити в'їзд для іноземців / Фото: Євген Котенко, Укрінформ

За словами очільника Чорнобиль Туру Ярослава Ємельяненка, поліція не допустила до акції важку техніку, що була погоджена для участі в заході.

"Техніка заблокована поліцією, попри наявність усіх документів та узгодження з поліцією. У такий спосіб намагаються зменшити вагу акції", - сказав Ємельяненко.

Як повідомлялося, уряд ухвалив рішення на місяць заборонити в’їзд іноземцям з опівночі 28 серпня. Обмеження діятимуть до 28 вересня.