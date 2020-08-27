Держтуризм просить уряд переглянути заборону на в'їзд для іноземців

У Державному агентстві розвитку туризму просять Кабінет міністрів України переглянути межі заборони на в’їзд для іноземців до кінця вересня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба агентства в телеграмі.

Зазначається, що цілковита заборона для іноземців на в’їзд до України може негативно вплинути на туристичну галузь, яка вже постраждала від наслідків пандемії COVID-19 та лише зараз почала відновлюватися. Такий крок також знівелює позитивні зміни та системну роботу державних структур щодо лібералізації та зняття обмежень для відвідування України.

Тож в агентстві пропонують пом’якшити обмежувальні заходи:

• заборонити в’їзд до України лише для тих іноземців, які є громадянами держав із значним поширенням COVID-19, тобто з «червоної» зони;

• дозволити в’їзд до України іноземцям, які є громадянами держав, в яких кількість нових випадків реєстрації хвороби COVID-19 на 100 тис. населення за останні 14 днів менша за кількість таких випадків в Україні, у разі якщо вони відвідають Україну з туристичною метою, що підтверджується електронним бронюванням готелю та/або електронним ваучером від туристичного оператора, за наявності негативного результату ПЛР-тестування на COVID-19, який проведено впродовж 48 годин до перетину державного кордону;

• дозволити перетин українського кордону членам так званих «змішаних» родин, в яких є громадяни України та інших держав.

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Як повідомляв Укрінформ, Кабмін на засіданні 26 серпня ухвалив рішення, відповідно до якого в'їзд на територію України для іноземних громадян заборонено до кінця вересня 2020 року.

В Україні станом на 27 серпня лабораторно підтвердили 112 059 випадків COVID-19, з них за добу – 1 974.