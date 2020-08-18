Яворівським забавці та пирогу присвятять фестиваль на Львівщині

У Яворові, що на Львівщині, в середу, 19 серпня, відбудеться V фестиваль яворівських забавки та пирога, які планують включити до нематеріальної культурної спадщини України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Львівської облдержадміністрації.

"Завтра, 19 серпня, у Яворові відбудеться V фестиваль яворівських забавки та пирога. Свято розпочнеться о 12.00 з відкриття муралу на відновленому районному народному домі "Сокіл". На ньому зображені, звісно, кольорові яворівські іграшки", – йдеться в повідомленні.

Під час фестивалю планують представити народні промисли Яворівщини та нагородити майстрів із виготовлення яворівських забавок. Також програмою заходу передбачено майстер-клас, на якому всі охочі зможуть спробувати виготовити яворівську іграшку власноруч.

Зазначається, що вперше цьогоріч разом із фестивалем забавки відбудуться й перші "Розточанські фестини", присвячені яворівському пирогу. Тож гості фестивалю зможуть спробувати багато різновидів цієї традиційної для регіону страви, а також познайомитися з найкращими господинями – в Яворові нагородять переможців дистанційного конкурсу на найкращий рецепт та спечений за ним пиріг.

У Львівські ОДА підкреслили, що яворівський пиріг та забавка мають увійти до реєстру нематеріальної культурної спадщини України. Кілька тижнів тому, попри карантин, Львівська обласна адміністрація, разом із районом, активізували цю процедуру.

"Ми тісно співпрацюємо з експертами та управлінцями від культури й туризму. До кінця року сподіваємося внести яворівські пиріг та забавку до національного реєстру культурної спадщини. А з нового року розпочати процес внесення їх до списку спадщини ЮНЕСКО. Це дасть додатковий поштовх розвитку Яворівщини. Наша забавка має стати впізнаваною у всьому світі. Я мрію, щоб за кілька років її везли всі туристи, як сувенір з Львівщини та України. Я хочу, щоб наш яворівський пиріг подавали як особливу страву на дипломатичних фуршетах, де беруть участь українці. І вірю, що все це разом ми зробимо", – зауважив заступник голови Львівської ОДА Юрій Холод.

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За його словами, культурні продукти високого рівня ведуть за собою туристичні потоки, а відтак і розвиток інфраструктури, доріг, розуміння, що треба вкладати і в збереження довкілля тощо. Тому такі "родзинки" кожного регіону та громади, як і об’єкти архітектурної спадщини, потрібно берегти, розвиваючи довкола них різні активності та проєкти, що можуть зробити місцевість відомою та принести дохід.

У пресслужбі облдержадміністрації також нагадали, що яворівська забавка 2011 року прикрашала головну різдвяну ялинку Ватикану.