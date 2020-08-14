На Вінниччині влаштують фестиваль дерев’яної скульптури

У Ладижині, що на Вінниччині, 24 серпня на території місцевого дендропарку стартує ІІ фестиваль дерев'яної скульптури "Ладижинський гай-2020", який триватиме до 3 вересня.

Як передає Укрінформ, про це повідомила директорка Агенції місцевого економічного розвитку міста Ладижин Людмила Равлюк у фейсбуці.

"Запрошуємо ладижинців та гостей міста на фестиваль "Енергія творчості громад: ІІ фестиваль скульптур "Ладижинський гай-2020". Захід відбудеться з дотриманням протиепідеміологічних вимог – забезпечуємо всіх відвідувачів антисептичним засобом та масками", – написала Равлюк.

Розпочнеться фестиваль на День Незалежності України, 24 серпня, о 12.00 в дендрологічному парку "Ладижинський гай".

За словами однієї з організаторок заходу Інни Березіної, фахові українські скульптори вдихнуть життя у мовчазні колоди. А створені образи подарують ладижинцям.

Фото: Ладижинська міськрада