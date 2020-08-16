Туризм Львівщини отримає сучасний портал

У Львівській ОДА відбулася зустріч з експертним середовищем медійників у галузі туризму з метою напрацювання механізмів створення сучасного туристичного сайту області.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

"Ми, зі свого боку, почали зі створення технічного завдання, бачення головної сторінки, маємо орієнтовний кошторис робіт. Разом обговорили концепцію майбутнього електронного туристичного порталу Львівщини, бажаний сучасний дизайн, хто може братися за роботи над програмною частиною, створення і постійне наповнення контентом. Також цікаве питання про подальші промоційні та маркетингові кроки для просування та розкрутки такої платформи. Тут дуже важливе для мене бачення присутніх", – зазначив заступник голови Львівської ОДА Юрій Холод.

Зазначається, що створення такого порталу анонсували навесні.

"Таку ж ідею кілька тижнів тому почули і від самих керівників музеїв Львівщини та туроператорів. Саме тому, що діємо спільно, думаю, успіх буде", – резюмував Холод.

Фото: ЛОДА