Херсонські кавуни з баржі матимуть QR-коди про туризм

На Херсонщині на частині кавунів, що відправляються баржею у Київ, будуть наліпки з QR-кодом, що вестиме на туристичний портал регіону.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів голова правління ГО "Центр живої історії "Олешшя", президент регіональної туристичної організації "Туризм Херсона" Павло Білецький.

"Так, от ми тільки зараз повернулися у Херсон (з причалу філії "Голопристанська", де вантажать баржу, – ред.). Ми за кошти Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) надрукували сто тисяч наліпок, потім ще своїх "досипали" трохи грошей і надрукували ще 100 тисяч наліпок. Зараз ми наклеїли частину наліпок на кавуни, що відправляться баржею", – зазначив Білецький.

Світлини кавунів з QR-кодом Білецький опублікував на своїй сторінці у фейсбуці. Він підкреслив, що наліпка – це не географічне зазначення херсонського кавуна, це QR-код, що веде на туристичний портал про Херсонщину.

За його словами, ще частину наліпок передали директору приватного підприємства "Александр А. Синенко" Олександру Синенку – тож QR-код з’явиться на кавунах цього господарства, що відправлятимуться до споживачів і автомобільним транспортом.

Як розповів кореспонденту Укрінформу Олександр Синенко, баржа відправиться на Київщину вранці 16 серпня.

На своїй сторінці у фейсбуці він також опублікував світлини, де видно, як кавуни, частина яких з QR-кодом, готуються до відправлення.

Як повідомляв Укрінформ, 15 серпня на вантажному причалі філії "Голопристанська" ТОВ СП "Нібулон" розпочалося завантаження несамохідного судна компанії близько 300 тоннами херсонських кавунів, зібраних з полів місцевих господарств. Баржа з кавунами та динями прибуде на Київщину наступного тижня.

Раніше Укрінформ повідомляв, що для херсонських кавунів у межах туристично-контентного проєкту "TripMustGoOn", що реалізується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), створять наліпки з QR-кодами.

Наразі триває реєстрація географічного зазначення "Херсонський кавун".

Фото на головній: Олександр Синенко, Facebook