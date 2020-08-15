Херсонські кавуни з баржі матимуть QR-коди про туризм
Про це кореспонденту Укрінформу розповів голова правління ГО "Центр живої історії "Олешшя", президент регіональної туристичної організації "Туризм Херсона" Павло Білецький.
"Так, от ми тільки зараз повернулися у Херсон (з причалу філії "Голопристанська", де вантажать баржу, – ред.). Ми за кошти Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) надрукували сто тисяч наліпок, потім ще своїх "досипали" трохи грошей і надрукували ще 100 тисяч наліпок. Зараз ми наклеїли частину наліпок на кавуни, що відправляться баржею", – зазначив Білецький.
Світлини кавунів з QR-кодом Білецький опублікував на своїй сторінці у фейсбуці. Він підкреслив, що наліпка – це не географічне зазначення херсонського кавуна, це QR-код, що веде на туристичний портал про Херсонщину.
За його словами, ще частину наліпок передали директору приватного підприємства "Александр А. Синенко" Олександру Синенку – тож QR-код з’явиться на кавунах цього господарства, що відправлятимуться до споживачів і автомобільним транспортом.
Як розповів кореспонденту Укрінформу Олександр Синенко, баржа відправиться на Київщину вранці 16 серпня.
На своїй сторінці у фейсбуці він також опублікував світлини, де видно, як кавуни, частина яких з QR-кодом, готуються до відправлення.
Як повідомляв Укрінформ, 15 серпня на вантажному причалі філії "Голопристанська" ТОВ СП "Нібулон" розпочалося завантаження несамохідного судна компанії близько 300 тоннами херсонських кавунів, зібраних з полів місцевих господарств. Баржа з кавунами та динями прибуде на Київщину наступного тижня.
Раніше Укрінформ повідомляв, що для херсонських кавунів у межах туристично-контентного проєкту "TripMustGoOn", що реалізується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), створять наліпки з QR-кодами.
Наразі триває реєстрація географічного зазначення "Херсонський кавун".
Фото на головній: Олександр Синенко, Facebook