На херсонських кавунах з’являться наліпки з QR-кодом

Для херсонських кавунів у межах туристично-контентного проєкту "TripMustGoOn", що реалізується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), створять наліпки з QR-кодами.

Про це під час пресконференції у Херсоні розповів голова правління ГО "Центр живої історії "Олешшя", президент регіональної туристичної організації "Туризм Херсона" Павло Білецький, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На ста тисячах кавунів буде розміщена маленька наліпка із QR-кодом, що вестиме на інформаційний ресурс, де будуть розповідати про нашу область", – зазначив Білецький.

У такий спосіб, за його словами, кавун стане "зеленим смугастим послом регіону". Жителі інших областей, які його придбають, зможуть зі свого смартфона "перестрибнути" на Херсонщину та дізнатися про туристичні локації.

Ініціатори проєкту зазначають, що наліпки розміщуватимуть у партнерстві з місцевими фермерами.