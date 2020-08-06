SkyUp запустить рейси Київ – Стамбул із 25 вересня

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines запустить рейси з Києва до Стамбула (Туреччина) з 25 вересня цього року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє SkyUp у Фейсбуці.

"Починаємо з 25 вересня. Вильоти у понеділок, середу та п’ятницю... Прилітаємо в новенький Міжнародний аеропорт Стамбула. Звідси до центру міста – 30 хвилин на авто", – йдеться у дописі.

Також повідомляють, що квитки на рейси Київ – Стамбул коштуватимуть від 1 635 грн в один кінець без багажу, а Стамбул – Київ – від 1 895 грн.

Як повідомляв Укрінформ, з 5 червня в Україні відновлено після карантинної заборони внутрішнє авіаційне сполучення, з 15 червня Україна почала здійснювати міжнародні авіарейси.