SkyUp запустить рейси Київ – Стамбул із 25 вересня

SkyUp запустить рейси Київ – Стамбул із 25 вересня

Укрінформ
Українська авіакомпанія SkyUp Airlines запустить рейси з Києва до Стамбула (Туреччина) з 25 вересня цього року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє SkyUp у Фейсбуці

"Починаємо з 25 вересня. Вильоти у понеділок, середу та п’ятницю... Прилітаємо в новенький Міжнародний аеропорт Стамбула. Звідси до центру міста – 30 хвилин на авто", – йдеться у дописі.

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Також повідомляють, що квитки на рейси  Київ – Стамбул коштуватимуть від 1 635  грн в один кінець без багажу, а Стамбул – Київ – від 1 895 грн.

Як повідомляв Укрінформ, з 5 червня в Україні відновлено після карантинної заборони внутрішнє авіаційне сполучення, з 15 червня Україна почала здійснювати міжнародні авіарейси.

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