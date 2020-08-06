Турецький телеканал знімає фільм про Львів для проєкту "Перехрестя культур"

Знімальна група турецького телеканалу BeinIZ прибула до Львова, де проведе зйомки серії для документального телепроєкту «Перехрестя культур», що розповідає про подорожі та місця, які варто відвідати після зняття карантинних обмежень.

Про це Укрінформу повідомила секретар робочої групи Львівської міської ради з питань співпраці Львова з містами Турецької Республіки Ірина Джиговська.

«Це перший міжнародний престур до Львова після карантину. Програма перебування гостей передбачає екскурсію найцікавішими локаціями міста, які розкриють особливості історії, культури та гастрономії Львова. Раді зацікавленості з боку телеканалів, горді тим, що про наше славне місто дізнаються більше не лише в Туреччині, а в усьому світі. Відверто скажу, що навіть карантин не став на заваді двосторонній співпраці - ми продовжували роботу віддалено, а тепер, коли відновилася змога подорожувати, потроху повертаємося до попереднього темпу»,- поділилися з Укрінформом Джиговська.

Турецький телеканал знімає фільм про Львів / Фото надала Ірина Джиговська

Представник робочої групи Ерхан Юксел, який вже кілька років представляє у Львові турецький бізнес, переконаний, що така промоція дуже доречна.

«Рік від року кількість моїх співвітчизників, які приїздять до Львова з туристичною метою, збільшується, так само як посилюються зв’язки і співпраця між Львовом та турецькими містами, посилюються бізнесові та ділові зв’язки. Тому така промоція дуже доречна. Україна для Туреччини - цікава у багатьох сферах: від культури та історії до інвестицій та реалізації бізнес-проєктів у різних сферах. Нинішній телевізійний проєкт - черговий доказ зацікавленості», - розповів агентству Ерхан Юксел.

Телепроєкт «Перехрестя культур» розповідає про подорожі, гастрономію, історію та культуру.

«Для нас важливо працювати більше, ніж будь-коли, щоб допомогти людям зрозуміти, що подорожі можливі і що зовні існує світ, який чекає, аби бути ними відкритим», - розповіли про мету проєкту в знімальній групі.

45-хвилинний документальний фільм про Львів демонструватиметься на території Туреччини, в країнах Середнього Сходу та Північної Африки, а також через ресурс beIN CONNECT по всьому світові.

Як повідомляв Укрінформ, торік турецькі режисери за підтримки Української держави у взаємодії з адміністраціями багатьох районів нашої країни зняли проморолик для ознайомлення потенційних туристів із можливими напрямками відпочинку в Україні. Його було вперше продемонстровано у грудні в рамках Днів українського кіно у Стамбулі.