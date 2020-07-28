Концерт “Української пісні-2020” відзнімуть у Львівській опері без глядачів

Національний проєкт «Українська пісня/Ukrainian Song Project» у зв'язку з карантинними обмеженнями 13 серпня відбудеться як спеціальний проєкт на сцені Львівської опери — у форматі телезйомки та без глядачів у залі.

Про це Укрінформу повідомив організатор і генеральний продюсер «Української пісні» Тарас Курчик.

«Українські артисти не можуть поставити свою творчість на паузу. Тому ми прийняли рішення, що «Українська пісня-2020» таки відбудеться. У новому форматі, але обов’язково відбудеться – з дотриманням усіх карантинних норм. Це буде телевізійний спецпроєкт. Ми відзнімемо у Львові, у культурній столиці, концерт за участю топ-зірок української сцени та молодих артистів, яких відкриває наш проєкт. І цю телеверсію у знаковий для нашої країни день, у День Незалежності, покаже на всю Україну телеканал «Україна», у популярному шоу «Музична платформа». Так ми продемонструємо усій країні, що українська пісня твориться і звучить, попри все», – пояснив Курчик.

За його словами, планувалося, що п’ята, ювілейна, «Українська пісня» відбудеться 15 серпня на «Арені Львів». В організаторів було два виходи: або скасувати подію, або знайти для неї новий формат. Відтак, через пандемію та карантин грандіозний проєкт цьогоріч відбудеться як спецпроєкт – 13 серпня на сцені Львівської опери у форматі телезйомки та без глядачів у залі.

Як зіркові хедлайнери заходу виступлять, зокрема, «Без Обмежень», MÉLOVIN, Сергій Бабкін, Злата Огнєвіч, Артем Пивоваров, М’ята та Grohotsky. Традиційно на одну сцену із топ-зірками вийдуть нові імена – цього року це буде п’ятеро фіналістів конкурсного відбору «Української пісні». Адже навіть при зміні формату мета Національного проєкту «Українська пісня/ Ukrainian Song Project» залишається незмінною: пошук і популяризація молодих артистів із різних міст України, а також підтримка і промоція україномовної музики в Україні та у світі. Цьогоріч переможцями відбору стали Shy, EDGAR&EMMA, JANE, Vidverto i Uliana Royce.

Щороку до оргкомітету «Української пісні» надходять понад 300 заявок від молодих артистів і гуртів, найкращі з яких отримують шанс виступити разом із відомими українськими артистами перед багатотисячною аудиторією. Рішення щодо чотирьох переможців у 2020 році прийняло експертне журі нацпроєкту, а п’ятого було визначено шляхом голосування у мережі, в якому взяли участь понад 100 тисяч інтернет-користувачів.

До складу журі входять організатор і генеральний продюсер проєкту Тарас Курчик, продюсер телеканалу «Україна» і «Музична платформа України» Геннадій Вітер, генеральний продюсер радіохолдингу «ТАВР Медіа» Віталій Дроздов, виконавчий директор національного проєкту «Українська пісня/ Ukrainian Song Project», засновник Kontramarka.ua і лейблу «Контрамарка» Олександр Порядченко і музичний продюсер Вадим Лисиця.

Водночас генпродюсер «Українська пісня/ Ukrainian Song Project» підкреслив, що своє п'ятиріччя нацпроєкт таки відсвяткує, але за рік – 14 серпня 2021 року на «Арені Львів».

Як повідомляв Укрінформ, у 2019 році переможцем національного проєкту «Українська пісня/ Ukrainian Song Project» став Ігор Грохоцький (сценічне ім'я Grohotsky) – колишній гравець київського «Динамо», переможець телепроєкту «Голос країни-4».