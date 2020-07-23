Українська оперна зірка виступить на фестивалі «Ost-West Musikfest» в Австрії

Солістка Віденської опери, сопрано Ольга Безсмертна виступить в рамках серії концертів зірок Віденської опери на музичному фестивалі «Ost-West».

Про це повідомляється на сайті Посольства України в Австрії.

«З середини липня до 29 жовтня в рамках музичного фестивалю Ost-West, який цього року присвячений 250-річчю від дня народження Людвіга ван Бетховена, відбудеться серія концертів зірок Віденської опери. Вже 26 липня в прекрасному замку періоду пізнього бароко Хайлігенкройц-Гутенбрунн можна буде насолодитись виступом української зіркової сопраністки, солістки Віденської опери Ольги Безсмертної», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у 1810 році Бетховен написав музику до п'єси свого сучасника Йоганна Вольфганга Ге́те «Еґмонт». 210 років потому на спеціальному концерті Ольга Безсмертна виконає партії Клерхен з цього твору.

Більше інформації можна знайти тут: https://www.ostwestmusikfest.at/stars-der-wiener-staatsoper-olga-bezsmertna/.

Фото: Iryna Buchegger